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09:21, 5 августа 2025Культура

Режиссер московского театра снова устроил пьяный дебош в баре

Режиссер театра Виталий Лабутин снова устроил пьяный дебош в московском баре
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Режиссер «Электротеатра "Станиславский"» Виталий Лабутин снова устроил пьяный дебош в столичном баре. Об этом пишет Mash в Telegram.

По данным издания, инцидент произошел в ночь на 4 августа на Автозаводской улице в Москве. Отмечается, что Лабутин в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно — приставал к посетителям, хамил охране, а также разбил об сцену арбуз, на котором после поскользнулся один из гостей.

«Когда дебошира выдворили — выбил стекло входной двери, оторвал кусок потолка и прописал пару хуков своей же машине», — говорится в сообщении. В результате пострадали еще двое людей — одного ранило стеклянными осколками, девушка получила удар кулаком по лицу. Лабутина задержали и доставили в отдел полиции. Режиссер отказался комментировать произошедшее, уточняет канал.

Это не первый раз, когда Лабутин попадает в подобную ситуацию. Так, в марте режиссер устроил пьяный дебош в баре на Тверской улице в Москве. Тогда он набросился на бармена заведения и сломал ему нос.

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