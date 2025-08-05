Риск рецессии в российской промышленности оценили

«Известия»: Слабый спрос ударил по российской обрабатывающей промышленности

В июле 2025 года индекс PMI обрабатывающих отраслей российской промышленности упал до 47 пунктов, что говорит о снижении деловой активности в этом сегменте. Это выяснили эксперты S&P Global. Их выводы процитировали «Известия».

Отмечается, что ухудшение операционных условий оказалось самым сильным с марта 2022 года. Четвертый раз за последние пять месяцев упали объемы новых заказов. И если производственные объемы снижались самыми резкими за три года темпами, то отпускные цены — самыми слабыми с последнего осененного месяца 2022 года. Кроме того, в индустрии не прекращает падать уровень занятости, а оптимизм предприятий спустился до самой низкой с августа 2022 года отметки.

Комментируя эту ситуацию, аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев обратил внимание, что в автомобильной промышленности заводы массово переключаются на четырехдневную рабочую неделю. Сказываются как слабый спрос, так и высокие ставки, которые не позволяют предприятиям кредитоваться. Впрочем, о рецессии пока говорить преждевременно, тем более что 18-процентная ключевая ставка может удержать ситуацию на плаву.

В середине июля 2025 года первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев призвал перейти на мобилизационную экономику в связи с тяжелым положением российских отраслей промышленности.

