Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:57, 5 августа 2025Экономика

Риск рецессии в российской промышленности оценили

«Известия»: Слабый спрос ударил по российской обрабатывающей промышленности
Кирилл Луцюк
СюжетЧетырехдневная рабочая неделя:

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В июле 2025 года индекс PMI обрабатывающих отраслей российской промышленности упал до 47 пунктов, что говорит о снижении деловой активности в этом сегменте. Это выяснили эксперты S&P Global. Их выводы процитировали «Известия».

Отмечается, что ухудшение операционных условий оказалось самым сильным с марта 2022 года. Четвертый раз за последние пять месяцев упали объемы новых заказов. И если производственные объемы снижались самыми резкими за три года темпами, то отпускные цены — самыми слабыми с последнего осененного месяца 2022 года. Кроме того, в индустрии не прекращает падать уровень занятости, а оптимизм предприятий спустился до самой низкой с августа 2022 года отметки.

Комментируя эту ситуацию, аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев обратил внимание, что в автомобильной промышленности заводы массово переключаются на четырехдневную рабочую неделю. Сказываются как слабый спрос, так и высокие ставки, которые не позволяют предприятиям кредитоваться. Впрочем, о рецессии пока говорить преждевременно, тем более что 18-процентная ключевая ставка может удержать ситуацию на плаву.

В середине июля 2025 года первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев призвал перейти на мобилизационную экономику в связи с тяжелым положением российских отраслей промышленности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский спортивный комментатор ушел из жизни после несчастного случая в 47 лет

    Главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы

    Водитель бензовоза прокатил российского инспектора на ступеньке и попал на видео

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера показала откровенные кадры из бани

    В США российский ударный беспилотник назвали чудо-оружием, истощающим ресурсы ВСУ. Что известно о дроне «Дань-М»?

    Названы сроки начала серийного производства полностью российских самолетов

    Россиянам описали схемы мошенничества с ввозом автомобилей

    Раскрыты задачи названного в США чудо-оружием СВО дрона «Дань-М»

    В элитном ЖК около Кремля россиянин с ножом набросился на полицейского

    Армия России заняла еще один населенный пункт в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости