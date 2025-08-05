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13:12, 5 августа 2025Экономика

Россиянам назвали профессии без высшего образования с зарплатой от 100 тысяч рублей

Мурадян: Заработные платы от 100 тыс. руб. без высшего образования возможны в IT
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Получать от 100 тысяч рублей в месяц без высшего образования российские специалисты могут в различных сферах, включая IT-сектор и розничную торговлю. Об этом заявил HR-аналитик Гарри Мурадян, его слова приводит aif.ru.

Кроме того, рассчитывать на высокие ежемесячные заработки без диплома о высшем образовании можно в строительной сфере, отметил эксперт. Для получения необходимой квалификации следует пройти курсы дополнительного профессионального образования (ДПО). Сделать это возможно в том числе при желании сменить специальность.

Прохождение курсов переподготовки не является свидетельством о получении полноценного высшего образования, но позволяют получить необходимые профессиональные навыки для высокооплачиваемой работы, отметил Мурадян. К числу перспективных специальностей, не требующих наличия у кандидата высшего образования, аналитик также отнес таргетологов и SMM-работников. «Заработки предлагаются на уровне 100 тысяч рублей и выше», — резюмировал эксперт.

Ранее он перечислил россиянам самые дефицитные профессии. К числу таковых аналитик отнес, в частности, программистов, руководителей высшего звена, курьеров, а также представителей рабочих специальностей, включая сварщиков, операторов производственных линий и тяжелой техники. Острый кадровый голод, по словам эксперта, сейчас наблюдается в ряде ключевых отраслей российской экономики, в том числе в строительном и обрабатывающем секторах.

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