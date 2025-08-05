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17:17, 5 августа 2025Экономика

Россияне признались в экономии в квартире ради одной вещи

Mr.Doors: 31 % россиян готовы экономить на обустройстве комнаты в пользу детской
Полина Луханина

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Ради обустройства детской комнаты сэкономить на обустройстве своей готовы 31 процент россиян. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на опрос экспертов интерьерной компании Mr.Doors.

Большая часть респондентов (42 процента) старается уделять одинаковое внимание и взрослым, и детским комнатам, а 27 процентов опрошенных совсем не готовы экономить на обустройстве своего места.

Одна из участниц опроса пояснила, что придерживается принципа «все лучшее — детям» и готова потерпеть ради благополучия своего ребенка.

Ранее зумеры рассказали, что считают важным безопасный район с хорошей транспортной доступностью. Такой атрибут комфортного жилья назвали 77 процентов опрошенных.

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