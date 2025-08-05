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18:09, 5 августа 2025Моя страна

Россияне спасли выброшенную в мусор среднеазиатскую черепаху

В Нижнем Тагиле сортировщики отходов спасли выброшенную в мусор черепаху
Мария Винар

Фото: Armin Floreth / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В Нижнем Тагиле сортировщики отходов спасли среднеазиатскую черепаху, которую хозяева выбросили в мусор. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

Россияне нашли в мусоросортировочном комплексе коробку с черепахой. Им удалось ее достать и осмотреть. Позже один из сотрудников решил забрать травоядную рептилию себе. Теперь она живет с водителем погрузчика.

«Счастливая — вон как улыбается на фото», — подписали авторы канала пост и сопроводили его снимками черепахи с ее новым хозяином.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирской области спас цаплю, которая блуждала по трассе в ослабленном состоянии. Водитель пожалел молодую птицу, которая явно была дезориентирована, и привез ее домой. Мужчина назвал гостя Аркадием.

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