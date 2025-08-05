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15:11, 5 августа 2025Силовые структуры

Россиянин исчез после задержания по обвинению в расправе над отцом-бизнесменом

На Урале в убийстве бизнесмена Бадртдинова обвинили его сына, но он пропал
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Алапаевске правоохранительные органы обвинили в расправе над бизнесменом 67-летним Муратом Бадртдиновым, чье тело с ножевыми ранениями было найдено в собственном доме 1 августа, его 30-летнего сына Анатолия. Об этом пишет E1.ru.

Мужчину задержали, он три дня просидел в изоляторе временного содержания, а 4 августа Алапаевский суд освободил Бадртдинова-младшего. Однако семья не встретила его — Анатолий загадочно исчез. По поводу его пропажи в полицию подано заявление.

Родственники считают, что Анатолия прячут силовики, а само преступление носит заказной характер, но киллера никто не ищет. Неизвестный проник в дом бизнесмена, зная, как пройти — он поднял штырь на воротах, а также был в курсе, что собаки уже заперты. Мурату Бадртдинову, который жил один, было нанесено восемь ранений, из дома пропал только ноутбук. В последний раз живым его видел Анатолий, поэтому следователи заподозрили сына.

Ранее сообщалось, что в Кировский районный суд Красноярска поступило уголовное дело в отношении молодого человека, который решил нанять киллера для отца.

ЖЗЛ
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