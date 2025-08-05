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14:15, 5 августа 2025Россия

Россиянина оштрафовали за порванный плакат с фотографией участника СВО у дома его матери

Жителя ХМАО оштрафовали за порванный плакат с фотографией участника СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Жителя Ханты-Мансийского автономного округа оштрафовали за порванный плакат с фотографией участника специальной военной операции (СВО) на Украине, который был размещен на фасаде дома его матери. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции российского региона.

Плакат был посвящен памяти не вернувшихся с фронта героев СВО. Как следует из материалов дела, россиянин будучи в состоянии алкогольного опьянения разорвал его на несколько частей.

«Действия подсудимого были квалифицированы как повреждение объекта, увековечивающего память защитников Отечества, совершенное с целью причинения ущерба историко-культурному значению данного объекта», — пояснили в суде.

Россиянин признал свою вину. По решению суда его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее жительница Иркутской области, отреагировавшая матом на установленный на одной из улиц плакат с героем СВО, поменяла мнение и выплатила штраф в 15 тысяч рублей.

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