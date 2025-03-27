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11:18, 27 марта 2025Россия

Отреагировавшая матом на плакат с героем СВО россиянка поменяла мнение и выплатила штраф

Отреагировавшая матом на плакат с героем СВО Кузнецова выплатила штраф
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жительница города Усть-Кут Иркутской области Ксения Кузнецова, отреагировавшая матом на установленный на одной из улиц плакат с героем специальной военной операции (СВО) Денисом Козельским, поменяла мнение и выплатила штраф в 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Усть-Кутского городского суда.

Россиянке назначили штраф еще 6 марта. Она также записала ролик, в котором попросила прощения у семьи военнослужащего. Кузнецова отметила, что своей фразой не хотела никого оскорбить.

Женщину задержали 10 января из-за видео во «ВКонтакте», где она раскритиковала баннеры с бойцом СВО в Усть-Куте. «Слава — это когда мужик вырос, дом построил, сына родил, достойно воспитал, жена умница-красавица делает, что хочет», — поделилась Кузнецова, подчеркнув, что это ее субъективное мнение.

После распространения ролика на жительницу Иркутской области один из местных активистов написал заявление в полицию.

ЖЗЛ
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