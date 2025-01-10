Россиянка матом отреагировала на плакат с невернувшимся бойцом СВО и попала на видео

Жительница Иркутской области матом отреагировала на плакат с бойцом СВО

В Иркутской области женщина матом отреагировала на установленный на улице плакат с не вернувшимся из зоны проведения специальной военной операции (СВО) бойцом. Записанный ею видеоролик опубликовал Telegram-кана «Взгляд Иркутска».

На видео россиянка возмущается надписью «Слава героям России» над портретом Дениса Козельского — участника СВО, который не вернулся из зоны боевых действий. Мужчины на стало в ноябре 2023 года.

«[Зачем], вот просто [зачем] мне такая слава, в гробу которую я видала?» — поинтересовалась женщина. Затем горожанка рассказала о своем видении мужской славы, к которой она отнесла материальное благополучие и влияние.

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