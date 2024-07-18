В России мигранты матом послали раненного на СВО бойца и поплатились

В Волгограде мигранты обматерили участника СВО с ранением

В Волгограде мигранты обматерили раненого участника специальной военной операции (СВО) и поплатились. Об этом мужчина рассказал Telegram-каналу «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По словам бойца, проезжавшего на самокате мимо стройки, в него чуть не попал брошенный с высоты предмет. На возмущение россиянина тем, что стройплощадка не огорожена, ему посоветовали идти своей дорогой. «Я еще раз попросил их вызвать старшего, на что они меня просто послали», — рассказал солдат. После этого он обратился к своим знакомым.

Когда по просьбе бойца к стройке приехали около 40 человек и полиция, находившихся на объекте мигрантов забрали полицейские. Ветеран отметил, что при этом обругавший его иностранец «забыл русский [язык] сразу». Он сообщил, что мигрант оказался нелегалом и его депортируют. Еще одного строителя, по словам участника СВО, арестовали на 15 суток. «Есть все-таки справедливость», — заключил солдат.

Ранее под Москвой мигрант захватил квартиру матери бойца СВО. Вскоре после заключения договора найма жилого помещения он отказался вносить плату и оборвал с россиянкой связь. Вернуть долг уроженец Армении согласился только после беседы с общественниками.