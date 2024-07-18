Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:38, 18 июля 2024Россия

В России мигранты матом послали раненного на СВО бойца и поплатились

В Волгограде мигранты обматерили участника СВО с ранением

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

В Волгограде мигранты обматерили раненого участника специальной военной операции (СВО) и поплатились. Об этом мужчина рассказал Telegram-каналу «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По словам бойца, проезжавшего на самокате мимо стройки, в него чуть не попал брошенный с высоты предмет. На возмущение россиянина тем, что стройплощадка не огорожена, ему посоветовали идти своей дорогой. «Я еще раз попросил их вызвать старшего, на что они меня просто послали», — рассказал солдат. После этого он обратился к своим знакомым.

Когда по просьбе бойца к стройке приехали около 40 человек и полиция, находившихся на объекте мигрантов забрали полицейские. Ветеран отметил, что при этом обругавший его иностранец «забыл русский [язык] сразу». Он сообщил, что мигрант оказался нелегалом и его депортируют. Еще одного строителя, по словам участника СВО, арестовали на 15 суток. «Есть все-таки справедливость», — заключил солдат.

Ранее под Москвой мигрант захватил квартиру матери бойца СВО. Вскоре после заключения договора найма жилого помещения он отказался вносить плату и оборвал с россиянкой связь. Вернуть долг уроженец Армении согласился только после беседы с общественниками.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Снайпер заметил стрелка еще до покушения на Трампа. Он передал сведения о нем за несколько минут до стрельбы

      Россияне назвали самые престижные профессии

      В Финляндии рассказали о сотнях ждущих очереди на убежище россиян

      В Венгрии оценили вопрос легитимности Зеленского

      В России стали реже рекламировать кредиты

      Владимир Познер попал в больницу

      Священника из Подмосковья осудили на три года за обмен интимными фото в мессенджере

      В России мигранты матом послали раненного на СВО бойца и поплатились

      Женщинам подсказали несколько неочевидных способов доставить удовольствие мужчинам

      ВСУ обвинили в атаках по мирным целям в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше