Россиянка подала в суд ради попытки родить от участника СВО

На Урале неофициальная жена бойца СВО подала в суд на клинику из-за отказа в ЭКО

На Урале неофициальная жена участника специальной военной операции (СВО) на Украине подала в суд на клинику из-за отказа в проведении процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Россиянка начала судебный процесс ради попытки родить от военнослужащего, которого не стало два месяца назад, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, жительница Сургута планировала со своим гражданским супругом ребенка, для этого они заключили договор с клиническим институтом в Екатеринбурге на программу ЭКО. Женщина уже получила направление из сургутской больницы в рамках ОМС и готовилась к процедуре, но узнала, что 2 июня боец СВО получил несовместимое с жизнью ранение. В этой связи данное мужчиной ранее согласие на использование биоматериала аннулировали.

Как уточнила юрист истца Юлия Липинская, если бы клиника провела процедуру, а впоследствии россиянка обратилась за пособиями для ребенка, тогда прокуратура могла начать выяснять, каким образом провели процедуру искусственного оплодотворения и было ли согласие мужчины на это.

«Могли бы начаться проблемы у клиники. Поэтому решение суда необходимо, чтобы урегулировать правовые нюансы», — пояснила Липинская.

Предварительное слушание в суде назначено на 3 сентября. По словам юриста, сейчас в России рассматривается несколько таких исков, но решений пока нет.

Ранее сообщалось, что на фоне СВО в России вырос спрос на процедуры заморозки яйцеклеток и спермы. В частности, рост был зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге.