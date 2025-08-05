Россиянка разнесла точку нелегальной торговли, прогнала с нее мигранта и попала на видео

В Сибири женщина прогнала торговавшего на улице мигранта, сняв это на видео

В Сибири женщина прогнала торговавшего на улице мигранта, сняв это на видео. Записанный ею ролик опубликовало издание «Регнум» в Telegram.

На кадрах россиянка демонстрирует точку торговли фруктами, которую иностранец в шлепанцах разбил прямо на земле, поставив ящики и свалив на асфальт арбузы.

После склейки в кадр попали перевернутые коробки и выброшенные на землю фрукты. «Торговец убежал. Я ему все расколотила, все перевернула», — прокомментировала россиянка случившееся. Затем она пинает ящик с бананами.

Ранее в МВД России отчитались о мерах, введенных регионами в отношении мигрантов. По данным министерства, отдельные виды деятельности запрещены для иностранцев в 51 регионе. Еще в 2023 году таких субъектов Российской Федерации было всего 15.