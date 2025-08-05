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20:14, 5 августа 2025Силовые структуры

Россиянку нашли в окровавленной квартире после группового изнасилования

В Благовещенске женщина стала жертвой двух насильников, она в тяжелом состоянии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В Благовещенске 37-летнюю женщину нашли в окровавленной квартире после группового изнасилования. Об этом сообщает Amur.Life.

Вечером 4 августа двое мужчин, судя по камерам видеонаблюдения в подъезде, пришли в квартиру дома на улице Василенко. Там они пробыли три часа, после чего скрылись. Пострадавшую со следами сильных побоев госпитализировали, она в тяжелом состоянии.

В квартире во время преступления находились трое детей. Насильников нашли и задержали.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области задержали мужчину, насиловавшего несовершеннолетних дочек.

ЖЗЛ
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