Россиянку нашли в окровавленной квартире после группового изнасилования

В Благовещенске женщина стала жертвой двух насильников, она в тяжелом состоянии

В Благовещенске 37-летнюю женщину нашли в окровавленной квартире после группового изнасилования. Об этом сообщает Amur.Life.

Вечером 4 августа двое мужчин, судя по камерам видеонаблюдения в подъезде, пришли в квартиру дома на улице Василенко. Там они пробыли три часа, после чего скрылись. Пострадавшую со следами сильных побоев госпитализировали, она в тяжелом состоянии.

В квартире во время преступления находились трое детей. Насильников нашли и задержали.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области задержали мужчину, насиловавшего несовершеннолетних дочек.