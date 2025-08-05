Российские дачники создали кабачковый бартер

Ura.ru: Жители Кургана создали чат для обмена кабачками

Жители Кургана создали Telegram-чат под названием «Дачный бартер» для обмена овощами и фруктами. Об этом пишет Ura.ru.

Организатор чата Светлана (фамилия не раскрывается) рассказала, что благодаря ему быстро пристроила свои кабачки. «Я предложила сделать чат, где люди будут бесплатно раздавать или менять урожай с дачи. Оказалось, что спрос большой, теперь и другие хотят присоединиться», — отметила она.

Участники беседы подчеркнули, что подобный бартер является экологичным способом раздать лишний урожай. По их словам, некоторые дачники стали оставлять пакеты с фруктами и овощами, которые оказались у них в избытке, у мусорных контейнеров для тех, кто в них нуждается. Однако, многие местные жители брезговали брать их. Так, овощи и фрукты оставались гнить, пока за ними не приезжал мусоровоз.

Ранее сообщалось, что депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Пырсиков похвастался гигантскими помидорами.

