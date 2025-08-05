Российские туристы оказались в «клоповнике» в Египте из-за отмененного рейса

Российские пассажиры Red Sea Airlines застряли в Египте из-за отмены рейса

Российские туристы застряли в Египте на 15 часов из-за отмены рейса авиакомпании Red Sea Airlines и оказались в «клоповнике». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Изначально рейс из Хургады в Москву был запланирован на 23:55 в понедельник, 4 августа. Чемоданы пассажиров были погружены в самолет, однако посадка так и не состоялась. Борт отъехал от рукава, а на табло рейс был помечен как отмененный. При этом в авиакомпании не стали объяснять причину сорванного вылета.

Полтора часа россияне провели в аэропорту в неведении, пока не нашли сотрудника, который смог дать информацию о самолете. Оказалось, что лайнер неисправен и не может лететь. Спустя еще несколько часов туристов отправили в гостиницу, похожую, по их словам, на «клоповник».

К 13:00 вторника, 5 августа, пассажиров привезли обратно в авиагавань. Там они узнали через табло, что их рейс перенесен на 15:00, но и в этот раз вылет не состоялся.

Ранее собравшиеся в Турцию россияне остались без отпуска и попали на видео во Внуково. В международном аэропорту российской столицы отменили рейс до Анкары из-за болезни пилота.