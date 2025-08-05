Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:23, 5 августа 2025Путешествия

Российские туристы оказались в «клоповнике» в Египте из-за отмененного рейса

Российские пассажиры Red Sea Airlines застряли в Египте из-за отмены рейса
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Российские туристы застряли в Египте на 15 часов из-за отмены рейса авиакомпании Red Sea Airlines и оказались в «клоповнике». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Изначально рейс из Хургады в Москву был запланирован на 23:55 в понедельник, 4 августа. Чемоданы пассажиров были погружены в самолет, однако посадка так и не состоялась. Борт отъехал от рукава, а на табло рейс был помечен как отмененный. При этом в авиакомпании не стали объяснять причину сорванного вылета.

Полтора часа россияне провели в аэропорту в неведении, пока не нашли сотрудника, который смог дать информацию о самолете. Оказалось, что лайнер неисправен и не может лететь. Спустя еще несколько часов туристов отправили в гостиницу, похожую, по их словам, на «клоповник».

К 13:00 вторника, 5 августа, пассажиров привезли обратно в авиагавань. Там они узнали через табло, что их рейс перенесен на 15:00, но и в этот раз вылет не состоялся.

Ранее собравшиеся в Турцию россияне остались без отпуска и попали на видео во Внуково. В международном аэропорту российской столицы отменили рейс до Анкары из-за болезни пилота.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он верит в победу России». На Западе обсуждают возможную реакцию Путина на ультиматум Трампа. Что об этом известно?

    Лиса с Байкала потеряла все из-за любви к пирожкам и охоты на полевок

    Уехавший в США российский комик рассказал о ставшей калифорнийкой дочери

    Россиян предупредили о снижении цен в отелях Крыма осенью

    Посольство России в Нидерландах оценило пакет американского оружия для Украины

    Зендея прогулялась с собаками с кольцом за 16 миллионов рублей

    Принц Гарри подрался с братом короля Карла III и разбил ему нос

    В Госдуме предложили одну меру для решившихся развестись россиян

    Google посмеялась над провалом Apple

    Двое россиян пообещали помощь и обманули семью бойца СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости