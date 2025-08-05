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10:49, 5 августа 2025Путешествия

Собравшиеся в Турцию россияне остались без отпуска из-за болезни пилота

Российских пассажиров не пустили на рейс до Анкары из-за болезни пилота
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Собравшиеся в Турцию россияне остались без отпуска и попали на видео во Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В международном аэропорту российской столицы отменили рейс до Анкары из-за болезни пилота. Рейс FV588 авиакомпании AJet должен был отправиться в пять часов утра, однако пассажиров не пустили на борт самолета, им объявили о переносе вылета.

«Никто ничего не знает. Сначала сказали, что предоставят гостиницу и дадут новый борт. Но через 10 минут попросили идти домой и делать возврат билетов. Представителей авиакомпании в аэропорту нет», — сообщили путешественники.

Согласно онлайн-табло воздушной гавани, рейс до турецкой столицы назначен на 15:30. Однако пассажиры не знают, состоится ли он, и ожидают информации у гейта.

Ранее турецкая авиакомпания Turkish Airlines не загрузила багаж российских туристов. Всего без чемоданов остались 42 пассажира рейсов, отправляющихся в Россию из Антальи.

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