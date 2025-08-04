Турецкая авиакомпания не загрузила багаж российских туристов

Внуково: Turkish Airlines не загрузила на рейс багаж 42 туристов из Антальи

Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила багаж 42 пассажиров рейсов, отправляющихся в Россию из Антальи. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале международного аэропорта Внуково.

По сообщению воздушной гавани, речь идет о двух рейсах — TK-3038/Анталья (Время прибытия: 4 августа в 00:38), TK-3002/Анталья (Время прибытия: 4 августа в 00:10). Пассажиров предупредили, что их доставят другими рейсами — TK-3168/Анталья (00:49) и TK-211/Анталья (00:15).

«Авиакомпания приносит искренние извинения за доставленные неудобства», — добавили в аэропорту.

При этом в воздушной гавани отметили, что для минимизации ожидания пассажиров рейсы с досылочным багажом прибывают с минимальным интервалом. Кроме того, будет организована выдача багажа с обоих рейсов на одной и той же багажной ленте. В случае, если это будет невозможно, пассажиров дополнительно проинформируют о том, что багаж можно получить на соседней ленте.

Туристам рекомендуют следить за информацией на табло прибытия багажа.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет развернулся на полпути из-за уронившего одну вещь мужчины.