Российский банк объявил о снижении ставок по ипотеке

ВТБ: С 5 августа банк снижает ставки по рыночной ипотеке до 23,3 процента

С 5 августа ВТБ снижает ставки по рыночной ипотеке на два процентных пункта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе российского банка.

Минимальная ставка по займам на покупку квартир и апартаментов на первичном и вторичном рынках составит от 23,3 процента годовых. На индивидуальное жилищное строительство ставка опустится до 23,9 процента годовых.

Как отмечают эксперты банка, до конца года основным драйвером ипотечного рынка останутся программы с государственной поддержкой. Именно они обеспечивают значительную часть новых выдач займов.

«В результате смягчения монетарной политики регулятора банк ожидает постепенного выравнивания ситуации на рынке. С учетом текущей динамики ВТБ оценивает рыночные объемы ипотечных выдач по итогам 2025 года на уровне 4,04 триллиона рублей (ранее — 3,8 триллиона рублей)», — объявили в пресс-службе.

Как заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, спрос на ипотеку в России может полноценно восстановиться в 2026 году. Снижение ипотечных ставок на фоне снижения ключевой ставки ЦБ может поддержать активность на рынке недвижимости, в особенности в сегменте новостроек, где застройщики предлагают скидки и другие акции. Спрос может начать расти в августе-сентябре 2025 года, но из-за учащения ликвидаций юрлиц и снижения доходов россиян всплеск будет сдержанным.