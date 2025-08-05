Курс доллара впервые превысил отметку в 88 рупий на фоне угроз США в адрес Индии

Рупия рекордно ослабла к доллару на фоне угроз Трампа ввести 100-процентные пошлины против Индии на фоне продолжающихся закупок и перепродаж российской нефти. Об этом свидетельствуют данные торгов международного рынка Форекс.

Во вторник, 5 августа, котировки американской валюты на пике достигли отметки в 88,1 рупии. Столь высоких значений не фиксировалось за всю историю наблюдений. В ходе торгов доллар в моменте укреплялся к индийской валюте на 0,48 процента.

Ближе к 11:15 по московскому времени котировки американской валюты незначительно упали и достигли 87,8 рупии. Несмотря на это, прирост к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составил 0,16 процента.

Предыдущий пик падения курса индийской валюты фиксировался в первой половине февраля 2024 года. В ходе торгов 10 числа котировки доллара достигли отметки в 87,997 рупии. Нынешнее значение оказалось примерно на 0,1 рупии выше.

Агентство Reuters связывает новую волну ослабления рупии в первую очередь с усилившимся давлением на Индию со стороны США. Представители Администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа настаивают на необходимости существенного разрыва связей Индии с Россией в энергетической сфере ради прекращения боевых действий на Украине. Покупая у Москвы сырье (в первую очередь, нефть), утверждают в Белом доме, Нью-Дели фактически препятствует заключению мирной сделки. Если Индия и дальше будет игнорировать эти предостережения, предупредил Трамп, против ее импорта будут введены заградительные импортные пошлины.