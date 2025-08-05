Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:28, 5 августа 2025Экономика

Рупия рекордно ослабла к доллару на фоне угроз Трампа

Курс доллара впервые превысил отметку в 88 рупий на фоне угроз США в адрес Индии
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Рупия рекордно ослабла к доллару на фоне угроз Трампа ввести 100-процентные пошлины против Индии на фоне продолжающихся закупок и перепродаж российской нефти. Об этом свидетельствуют данные торгов международного рынка Форекс.

Во вторник, 5 августа, котировки американской валюты на пике достигли отметки в 88,1 рупии. Столь высоких значений не фиксировалось за всю историю наблюдений. В ходе торгов доллар в моменте укреплялся к индийской валюте на 0,48 процента.

Ближе к 11:15 по московскому времени котировки американской валюты незначительно упали и достигли 87,8 рупии. Несмотря на это, прирост к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составил 0,16 процента.

Предыдущий пик падения курса индийской валюты фиксировался в первой половине февраля 2024 года. В ходе торгов 10 числа котировки доллара достигли отметки в 87,997 рупии. Нынешнее значение оказалось примерно на 0,1 рупии выше.

Агентство Reuters связывает новую волну ослабления рупии в первую очередь с усилившимся давлением на Индию со стороны США. Представители Администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа настаивают на необходимости существенного разрыва связей Индии с Россией в энергетической сфере ради прекращения боевых действий на Украине. Покупая у Москвы сырье (в первую очередь, нефть), утверждают в Белом доме, Нью-Дели фактически препятствует заключению мирной сделки. Если Индия и дальше будет игнорировать эти предостережения, предупредил Трамп, против ее импорта будут введены заградительные импортные пошлины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский спортивный комментатор ушел из жизни после несчастного случая в 47 лет

    Россиянин при помощи шампура расправился с именинником на берегу реки

    В Москве задержали любителя масла

    Пушилин оценил сроки полной зачистки Часова Яра

    Молодой россиянин вынес из квартиры пенсионерки сумку с 16 тысячами долларов

    В домах россиян в приграничье нашли светильники с тротилом

    Объяснено нежелание сборной России играть против команды легионеров

    Выявлена разница в восприятии алкоголя у мужчин и женщин

    56-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в леопардовом бикини

    Украинский дипломат опроверг визит Эрдогана в Киев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости