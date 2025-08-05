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21:12, 5 августа 2025Мир

США задумались о введении новых санкций против России

FT: США могут ввести новые санкции против танкеров, связываемых с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Администрация американского президента Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против связываемых с РФ танкеров и других мер против России. Об этом во вторник, 5 августа, пишет британское издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что Белый дом рассматривает планы по введению ограничительных мер против российского теневого флота, нефтяных танкеров, если Москва не согласится на прекращение огня на Украине до пятницы.

Издание уточнило, что Дональд Трамп примет решение о введении антироссийских санкций после возвращения своего спецпосланника Стива Уиткоффа из Москвы. «Если Уиткофф вернется ни с чем, совершенно ни с чем, Трамп придет в ярость», — говорится в статье.

Ранее Сенат США отложил законопроект о санкциях против России до конца лета.

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