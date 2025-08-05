Секс пары после романтического ужина сорвался по неожиданной причине

Пользовательница Reddit с ником Steviecaspar рассказала о том, чем закончился ее романтический ужин с бойфрендом. По ее словам, ужин был крайне обильным.

«Ужин из морепродуктов был даже слишком прекрасен. Я совершенно объелась, а потом мы еще и выпили пару бутылок вина. Я почувствовала, как мой желудок протестующе заурчал, но, когда мы вернулись домой, все равно решила покурить с парнем кальян в качестве прелюдии к сексу», — написала автор.

Наполовину раздевшись, девушка сделала первую большую затяжку, вдохнув больше дыма, чем, по ее словам, могли вместить ее легкие. Однако выдохнуть его уже не удалось из-за начавшейся рвоты.

«Меня рвало просто во все стороны. Густая, липкая жидкость с запахом сардин, скумбрии и устриц, которые мы только что съели. Я в шоке и ужасе обернулась к парню, ища хоть каплю утешения, но вместо этого встретила взгляд, полный такого же опустошения. Я тут же начала плакать. Опустила взгляд и поняла, что умудрилась испачкать в рвоте не только себя, но и на ноутбук бойфренда», — сокрушенно призналась Steviecaspar.

В итоге молодой человек все же попытался утешить свою избранницу, но делал это на расстоянии, опасаясь сильного запаха, исходившего от нее. Вместо близости девушка была вынуждена отправиться в душ, чтобы смывать с себя остатки полупереваренной пищи.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о происшествии, закончившемся потопом из-за засоренного унитаза. Виной всему, по мнению автора, была пицца, которую он съел с друзьями в тот день.