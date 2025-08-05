Семья Громовых рассказала о подаренной Ефремовым квартире

Семья Громовых назвала сильным шагом решение актера Ефремова отдать им квартиру

Семья Громовых получила московскую квартиру на Олимпийском проспекте, ранее принадлежавшую дяде актера Михаила Ефремова Александру Покровскому. Об этом сообщает aif.ru.

Кадастровая стоимость квартиры оценивается в 9,5 миллиона рублей. Покровский планировал официально завещать свою жилплощадь семье Громовых, тоже состоящих с ним в родственной связи, за заботу по отношению к нему. Вскоре актер официально заявил о своих наследственных правах на недвижимость, однако недавно передумал.

Ранее стало известно, что Ефремов изменил свою позицию после выхода из исправительной колонии. Помимо дарственной, он также взял на себя все расходы по переоформлению квартиры.