Силовики сообщили о сокращении штурмовых групп ВСУ под Сумами

ТАСС: Удары ВС России существенно сократили число штурмовых групп ВСУ под Сумами

Удары Вооруженных сил (ВС) России по скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) существенно сократило число украинских штурмовых групп под Сумами. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Регулярные удары по скоплениям сил ВСУ, а также грамотные действия бойцов "Севера" сточили наступательный потенциал врага, существенно сократив численный состав штурмовых групп», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что на сумском и харьковском направлениях суммарно действуют более 40 бригад и полков ВСУ, в том числе переброшенных с других направлений.

Ранее сообщалось, что под Волчанск Харьковской области была переброшена 1-ю отдельная элитная бригада теробороны ВСУ. Подразделение доукомплектовали мобилизованными украинцами.