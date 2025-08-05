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07:46, 5 августа 2025Силовые структуры

Силовики сообщили о сокращении штурмовых групп ВСУ под Сумами

ТАСС: Удары ВС России существенно сократили число штурмовых групп ВСУ под Сумами
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Удары Вооруженных сил (ВС) России по скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) существенно сократило число украинских штурмовых групп под Сумами. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Регулярные удары по скоплениям сил ВСУ, а также грамотные действия бойцов "Севера" сточили наступательный потенциал врага, существенно сократив численный состав штурмовых групп», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что на сумском и харьковском направлениях суммарно действуют более 40 бригад и полков ВСУ, в том числе переброшенных с других направлений.

Ранее сообщалось, что под Волчанск Харьковской области была переброшена 1-ю отдельная элитная бригада теробороны ВСУ. Подразделение доукомплектовали мобилизованными украинцами.

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