Slava Marlow подарил Собчак трусы со словами «буду об этом думать и мечтать»

Рэпер, продюсер и автор песен Slava Marlow (настоящее имя — Артем Готлиб) подарил телеведущей Ксении Собчак трусы со словами «буду об этом думать и мечтать». Соответствующее интервью она опубликовала на своем YouTube-канале.

В начале беседы 25-летний музыкант преподнес 43-летней журналистке подарки из своего мерча, среди которых оказались зонт и две бейсболки. Вдобавок он вручил ей женские трусы. Однако Собчак смутилась, получив такой презент. «Можно ли вообще принимать от мужчин трусы в подарок? Давай договоримся так, я приму, но никогда не надену», — сказала знаменитость.

Молодой человек, в свою очередь, отреагировал на предложение Собчак. «Но я буду об этом думать и мечтать», — подчеркнул Marlow.

В июле Собчак снялась в откровенном наряде вместе с блогершей Диной Саевой. Тогда телеведущая попозировала на размещенных кадрах в полупрозрачном бюстгальтере и колье со словом «секс».