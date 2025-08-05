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12:48, 5 августа 2025Ценности

Slava Marlow подарил Собчак трусы со словами «буду об этом думать и мечтать»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Рэпер, продюсер и автор песен Slava Marlow (настоящее имя — Артем Готлиб) подарил телеведущей Ксении Собчак трусы со словами «буду об этом думать и мечтать». Соответствующее интервью она опубликовала на своем YouTube-канале.

В начале беседы 25-летний музыкант преподнес 43-летней журналистке подарки из своего мерча, среди которых оказались зонт и две бейсболки. Вдобавок он вручил ей женские трусы. Однако Собчак смутилась, получив такой презент. «Можно ли вообще принимать от мужчин трусы в подарок? Давай договоримся так, я приму, но никогда не надену», — сказала знаменитость.

Молодой человек, в свою очередь, отреагировал на предложение Собчак. «Но я буду об этом думать и мечтать», — подчеркнул Marlow.

В июле Собчак снялась в откровенном наряде вместе с блогершей Диной Саевой. Тогда телеведущая попозировала на размещенных кадрах в полупрозрачном бюстгальтере и колье со словом «секс».

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