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14:59, 5 августа 2025Силовые структуры

Следователи раскрыли дело о найденном в багажнике машины теле россиянки

Причиной появления заколотой россиянки в багажнике машины стала ревность
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Воронежской области возбуждено уголовное дело после обнаружения в багажнике припаркованной в селе Листопадовка машины тела 41-летней местной жительницы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вскоре после обнаружения тела был задержан 32-летний сожитель женщины, прятавшийся в поле. На допросе он сознался, что у них произошел конфликт на почве ревности. Не справившись с эмоциями, он схватил нож и несколько раз вонзил его в голову, грудь и шею возлюбленной. Ранения оказались несовместимыми с жизнью.

После этого мужчина вынес сожительницу на руках и спрятал в припаркованную машину. При проведении следственных действий он указал место, где избавился от оружия преступления — ножа.

Ранее сообщалось, что освободившаяся за расправу над мужем 45-летняя женщина заколола нового супруга.

ЖЗЛ
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