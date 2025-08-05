Следователи раскрыли дело о найденном в багажнике машины теле россиянки

Причиной появления заколотой россиянки в багажнике машины стала ревность

В Воронежской области возбуждено уголовное дело после обнаружения в багажнике припаркованной в селе Листопадовка машины тела 41-летней местной жительницы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вскоре после обнаружения тела был задержан 32-летний сожитель женщины, прятавшийся в поле. На допросе он сознался, что у них произошел конфликт на почве ревности. Не справившись с эмоциями, он схватил нож и несколько раз вонзил его в голову, грудь и шею возлюбленной. Ранения оказались несовместимыми с жизнью.

После этого мужчина вынес сожительницу на руках и спрятал в припаркованную машину. При проведении следственных действий он указал место, где избавился от оружия преступления — ножа.

Ранее сообщалось, что освободившаяся за расправу над мужем 45-летняя женщина заколола нового супруга.