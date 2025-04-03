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19:29, 3 апреля 2025Силовые структуры

Отсидевшая за расправу над мужем россиянка снова вышла замуж и взялась за старое

Освободившаяся за расправу над мужем 45-летняя женщина заколола нового супруга
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Волгограде 45-летней россиянке дали восемь лет колонии за расправу над своим новым мужем. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, первый срок осужденная получила в 2015 году, после того, как на почве ревности расправилась с супругом. После отсидки женщина встретила нового возлюбленного, который вскоре позвал ее замуж. Но в ноябре 2024-го во время совместного распития алкоголя женщина взялась за старое, приревновала нового супруга, и вонзила нож ему в грудь.

Ранение оказалось не совместимо с жизнью, и новый муж женщины разделил судьбу предшественника. Женщину задержали. По решению суда, помимо заключения в колонию с нее взыскали 500 тысяч рублей морального ущерба в пользу дочери супруга.

В 2021 году сообщалось о жительнице Нижнего Новгорода, которая отсидела за расправу над двумя сожителями, а после освобождения заколола нового возлюбленного.

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