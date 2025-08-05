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19:58, 5 августа 2025Моя страна

Слон Филимон из Казанского зоопарка устроил спа-процедуры под дождем

Слон из Казанского зооботсада порезвился под дождем и попал на видео
Алина Черненко

Слон Филимон из Казанского зооботсада устроил грязевые спа-процедуры под дождем и попал на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале учреждения.

На размещенных в сети кадрах обитатель зоопарка резвится в куче грязи в своем вольере во время ливня.

«Филимон, один из наших очаровательных жителей, просто обожает дождливую погоду. Его невозможно удержать в закрытом помещении, когда снаружи царит прохлада», — говорится в подписи к ролику.

Ранее зоопарк показал первую реакцию слона Филимона на снег. Животное с удивлением обнаружило, как за ночь преобразился интерьер уличного вольера.

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