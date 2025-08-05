Спасатели МЧС вытащили корову из колодца в Беслане

В Беслане спасатели вытащили корову, провалившуюся в затопленную шахту колодца

В Беслане прошла необычная спасательная операция — сотрудники МЧС вытащили корову из затопленного колодца. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает портал E-Osetia.

Провалившееся животное обнаружил случайный прохожий, который сразу вызвал спасателей. Прибыв на место, специалисты увидели корову в заполненном водой колодце и начали экстренную откачку жидкости.

«Мы полностью осушили шахту, после чего аккуратно закрепили животное специальными тросами и подняли на поверхность», — рассказали в МЧС. Операция прошла успешно — корова не пострадала и была возвращена хозяину.

По предварительным данным, животное могло провалиться в незакрытый колодец во время выпаса. Спасатели напоминают владельцам сельхозугодий о необходимости соблюдать меры безопасности.

Ранее сообщалось, что в Курской области потерявшая телят корова девять месяцев бродила по минным полям и выжила. Животное провело под обстрелами девять месяцев — весь период оккупации.