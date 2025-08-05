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13:11, 5 августа 2025Путешествия

Спасенный из-под лавины в Европе турист получил счет на миллион рублей за свое вызволение

DM: Британец получил счет на 12,2 тысячи фунтов стерлингов за спасение в Италии
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Британский турист получил счет на 12,2 тысячи фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей) за свое спасение из-под лавины в Европе. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 60-летний мужчина оказался в опасности недалеко от итальянского Сан-Вито-ди-Кадоре в районе Беллуно в Доломитовых Альпах. При этом на выбранном им для похода маршруте было множество предупреждающих знаков с требованием развернуться из-за угрозы лавины.

Прибывшие на место спасатели вызволили туриста из-под камней, доставили в безопасное место, после чего выставили ему крупный счет. Они объяснили, что всему виной Brexit: якобы до выхода Великобритании из Евросоюза (ЕС) штраф за намеренное нарушение правил безопасности составлял для граждан страны всего несколько сотен фунтов стерлингов. Теперь же британцы платят наравне с гражданами государств, не входящих в ЕС.

Ранее в Сочи туриста с остановкой сердца в течение часа реанимировали и спасли. Уточняется, что инцидент произошел на пляже «Жемчужина».

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