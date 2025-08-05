Сплав российских туристов в Адыгее закончился уголовным делом

В Адыгее перед судом предстанет организатор рафтинга, стоившего жизни мужчине

В республике Адыгея завершено расследование дела по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает республиканское управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, директор базы отдыха, не имея сертификации, организовывал сплавы туристов по реке Белая на рафтах. Инструктором был человек, не имевший допуска к проведению водного туризма.

21 апреля инструктор с четырьмя туристами во время сплава не справился с управлением и возле села Хамышки рафт опрокинулся и все упали в воду. Один из туристов не справился с течением и ушел на дно. Спасти его не удалось.

Уголовное дело с утвержденным прокурором Майкопского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении россиянина, организовавшего восхождение на Эльбрус