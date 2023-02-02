Россиянин повелся на уловку мошенника, сходил на Эльбрус и обморозил конечности

В КБР возбудили уголовное дело на россиянина, организовавшего восхождение на Эльбрус

В Кабардино-Балкарии организатор восхождения на Эльбрус, который прикинулся квалифицированным гидом и не оказал своевременную помощь неподготовленному участнику похода, пошел под суд — на него завели уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по региону.

Инцидент произошел 24 августа 2022 года. Житель Кабардино-Балкарской республики (КБР) создал в соцсетях аккаунт с рекламой путешествий на Эльбрус с северного склона — на уловку мошенника повелись семь туристов из разных регионов страны. За восхождение каждый из них заплатил 30 тысяч рублей, при этом организатор не обладал квалификацией инструктора-проводника по альпинизму и не проходил никакую профессиональную подготовку.

Во время восхождения погодные условия резко ухудшились, кроме того, одному из участников похода стало плохо. Проводник не смог вовремя спустить всех путешественников к началу маршрута и эвакуировать людей. В результате халатности один из туристов получил сильные обморожения всех конечностей.

Следователи продолжают расследование деталей дела и сбор доказательств.

Ранее в сентябре 2022 года на Эльбрусе на высоте 5,3 тысячи метров нашли тело заблудившегося альпиниста из Москвы. Спасатели спустили погибшего при восхождении на поляну Азау.