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Россиянин погиб при восхождении на Эльбрус

Альпинист из Москвы погиб при восхождении на гору Эльбрус

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Группа спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ нашла тело альпиниста из Москвы в ходе поисково-спасательных работ на горе Эльбрус. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что к поиску заблудившегося на Эльбрусе россиянина приступили утром в понедельник, 26 сентября. Уже примерно в три часа дня спасатели обнаружили тело альпиниста 1978 года рождения, проживающего в российской столице, без признаков жизни на высоте 5,3 тысячи метров.

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В пресс-службе ведомства подчеркнули, что погибшего при восхождении россиянина спустили на поляну Азау. Там тело альпиниста передали оперативно-следственной группе правоохранительных органов. В поисковых работах принимали участие семь человек и две единицы техники.

Ранее в сентябре сообщалось, что двое гидов из Новосибирска и десять путешественников из семи российских регионов начали восхождение на вулкан Ключевская Сопка в Камчатском крае. Пятеро альпинистов сорвались и погибли на высоте примерно 4150 метров. Позднее стало известно о гибели еще четырех человек.

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Фариза Бацазова
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