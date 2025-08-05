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08:27, 5 августа 2025Бывший СССР

Стало известно о массовом отказе ВСУ идти на штурм в Сумской области

ТАСС: Военнослужащие ВСУ массово отказываются идти на штурм в Сумской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военнослужащие 225-ого отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово отказываются идти на штурм в Сумской области, в районе Юнаковки. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Подтверждены случаи массового отказа военнослужащих (...) ВСУ идти на штурм позиций российских войск в Юнаковке из-за низкого морально-психологического состояния и неадекватного командования подразделений», — сообщает источник.

Уточняется, что одно из украинских подразделений участвовало в боях во время вторжения в Курскую область. Источник добавил, что бои на этом участке продолжаются.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили в район Юнаковки военных 144-го центра Сил специальных операций (ССО). Позже стало известно о потерях среди личного состава.

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