ТАСС: Спецназ 144-го центра ССО ВСУ перебросили к Юнаковке в Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в район Юнаковки в Сумской области военных 144-го центра Сил специальных операций (ССО). Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

«ВСУ продолжают переброску спецназа в район Юнаковки, отмечается работа 144-го цССО ВСУ. Есть подтвержденные потери среди подразделений сил специальных операций ВСУ», — сообщил собеседник агентства.

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что бойцы группировки войск «Север» ликвидировали командира группы четвертого полка ССО ВСУ Урбановича. Отмечается, что он был уничтожен на сумском направлении в районе Алексеевки.

До этого российским военным удалось ликвидировать командира группы центра спецопераций ССО ВСУ Вячеслава Яковенко. Уточняется, что вместе с ним была разбита вся группа спецназа ССО ВСУ.