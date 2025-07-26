Российские бойцы ликвидировали командира группы полка ССО ВСУ

Бойцы группировки войск «Север» ликвидировали командира группы четвертого полка Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Урбановича. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.
Отмечается, что Урбанович был уничтожен на сумском направлении в районе Алексеевки.
«Обстоятельства смерти украинского оккупанта вражескими ресурсами не раскрываются», — указал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в Сумской области российские бойцы ликвидировали командира группы центра спецопераций ССО ВСУ Вячеслава Яковенко. Уточняется, что вместе с Яковенко была разбита вся группа спецназа ССО ВСУ.