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01:15, 26 июля 2025Бывший СССР

Российские бойцы ликвидировали командира группы полка ССО ВСУ

ТАСС: Командир группы полка ССО ВСУ Урбанович уничтожен на сумском направлении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Бойцы группировки войск «Север» ликвидировали командира группы четвертого полка Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Урбановича. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

Отмечается, что Урбанович был уничтожен на сумском направлении в районе Алексеевки.

«Обстоятельства смерти украинского оккупанта вражескими ресурсами не раскрываются», — указал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Сумской области российские бойцы ликвидировали командира группы центра спецопераций ССО ВСУ Вячеслава Яковенко. Уточняется, что вместе с Яковенко была разбита вся группа спецназа ССО ВСУ.

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