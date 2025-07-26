ТАСС: Командир группы полка ССО ВСУ Урбанович уничтожен на сумском направлении

Бойцы группировки войск «Север» ликвидировали командира группы четвертого полка Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Урбановича. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

Отмечается, что Урбанович был уничтожен на сумском направлении в районе Алексеевки.

«Обстоятельства смерти украинского оккупанта вражескими ресурсами не раскрываются», — указал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Сумской области российские бойцы ликвидировали командира группы центра спецопераций ССО ВСУ Вячеслава Яковенко. Уточняется, что вместе с Яковенко была разбита вся группа спецназа ССО ВСУ.