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05:39, 12 июля 2025Бывший СССР

Российские бойцы ликвидировали командира группы ССО ВСУ

«РВ»: В Сумской области ликвидирован командир группы центра спецопераций ССО ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Сумской области российские бойцы ликвидировали командира группы центра спецопераций Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслав Яковенко. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Капитан Владислав Яковенко из 140 центра ССО получил тяжелое сквозное пулевое огнестрельное ранение несовместимое с жизнью в бою на Сумщине», — сообщили военкоры.

Уточняется, что вместе с Яковенко была разбита вся группа спецназа ССО ВСУ.

Ранее на Украине были ликвидированы пять наемников из стран Латинской Америки. Их личности раскрыл Telegram-канал TrackANaziMerc.

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