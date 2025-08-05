Стало известно о попытках ВСУ совершать контратаки в Часовом Яре

Марочко: ВСУ пытаются совершать контратаки на окраинах Часова Яра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать на окраинах Часова Яра. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Противник еще пытается закрепиться в окрестностях Часова Яра, проводит контратаки. (...) Довольно-таки серьезные силы украинское командование бросает на данный участок», — пишет Марочко.

По его словам, Вооруженные силы России закрепляются на западных окраинах города для продвижения на данном участке фронта.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что взятие Часова Яра под контроль армии России может обрушить оборону ВСУ на этом направлении.