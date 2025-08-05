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09:04, 5 августа 2025Россия

Стало известно о стремительном развитии дела беременной от майора МВД российской школьницы

Депутат ГД Альшевских: Школьница забеременела от майора полиции из Алапаевска
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Школьница забеременела после встречи с майором полиции из Алапаевска Свердловской области. Об этом стало известно из публикации депутата Госдумы Андрея Альшевских в Telegram.

По словам парламентария, после того как в отношении сотрудника МВД было возбуждено уголовное дело, события получили стремительное развитие: мужчина не стал дожидаться итогов предварительного следствия и спешно покинул город. Из слов депутата следует, что 15-летняя школьница могла стать жертвой изнасилования со стороны майора. Он отмечает, что по состоянию на август 2025 года сотрудник полиции был отстранен от занимаемой должности.

Альшевских заявил, что россиянин ушел на специальную военную операцию — ему удалось заключить контракт благодаря тому, что местные следователи возбудили дело по менее тяжкой статье, «чем следовало». Планирует ли сохранить ребенка беременная школьница, неизвестно.

Ранее сообщалось, что бывшему полицейскому дали срок за сбитую на пешеходном переходе россиянку.

ЖЗЛ
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