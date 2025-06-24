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15:04, 24 июня 2025Силовые структуры

Бывшему полицейскому дали срок за сбитую на пешеходном переходе россиянку

В Хабаровске экс-полицейскому ограничили свободу за сбитого пешехода
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Хабаровске бывшего российского полицейского признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которое привело к тяжким последствиям для здоровья местной жительницы. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России.

Как установил суд, вечером 31 августа 2024 года полицейский двигался на служебном автомобиле по дороге в районе улицы Карла Маркса и на пешеходном переходе сбил женщину. В ДТП потерпевшая получила телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Суд назначил бывшему силовику ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске двух бывших полицейских — Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея, — сбивших в 2010 году несовершеннолетнюю школьницу, отпустили в зале суда.

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