Бывшему полицейскому дали срок за сбитую на пешеходном переходе россиянку

В Хабаровске экс-полицейскому ограничили свободу за сбитого пешехода

В Хабаровске бывшего российского полицейского признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которое привело к тяжким последствиям для здоровья местной жительницы. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России.

Как установил суд, вечером 31 августа 2024 года полицейский двигался на служебном автомобиле по дороге в районе улицы Карла Маркса и на пешеходном переходе сбил женщину. В ДТП потерпевшая получила телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Суд назначил бывшему силовику ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске двух бывших полицейских — Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея, — сбивших в 2010 году несовершеннолетнюю школьницу, отпустили в зале суда.