Стало известно о возможном ответе Путина на ультиматум Трампа

Reuters узнал возможный ответ Путина на ультиматум Трампа по Украине

Президент России Владимир Путин, вероятно, не согласится на ультиматум американского лидера Дональда Трампа, который призвал Москву урегулировать конфликт на Украине за десять дней. В противном же случае США введут 100-процентые вторичные санкции против РФ и ее торговых партнеров. Об этом передает Reuters со ссылкой на источники.

«Решимость Путина продолжать боевые действия продиктована его верой в победу России, а также скептицизмом, что очередные санкции США смогут оказать какое-либо существенное давление после последовательных волн экономических ограничений против Москвы за последние три с половиной года», — отметили осведомленные источники.

При этом собеседники агентства заявили, что Путин «не хотел бы портить отношения» с Трампом и понимает, что существует возможность упустить шанс улучшить связи Москвы и Вашингтона. Как подчеркивают источники, для российского лидера первостепенное значение имеют национальные интересы России, поэтому его целью в украинском конфликте является освобождение территорий, а уже после — проведение мирных переговоров с учетом реалий на земле.

1 августа Владимир Путин сообщил, что переговоры России и Украины всегда востребованы и важны, но если Киев считает, что сейчас для них не время, то Москва готова подождать. Глава государства также подчеркнул, что Россия в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине не захватывает территории, а возвращает свое.