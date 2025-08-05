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16:10, 5 августа 2025Мир

Стало известно о возможном ответе Путина на ультиматум Трампа

Reuters узнал возможный ответ Путина на ультиматум Трампа по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин, вероятно, не согласится на ультиматум американского лидера Дональда Трампа, который призвал Москву урегулировать конфликт на Украине за десять дней. В противном же случае США введут 100-процентые вторичные санкции против РФ и ее торговых партнеров. Об этом передает Reuters со ссылкой на источники.

«Решимость Путина продолжать боевые действия продиктована его верой в победу России, а также скептицизмом, что очередные санкции США смогут оказать какое-либо существенное давление после последовательных волн экономических ограничений против Москвы за последние три с половиной года», — отметили осведомленные источники.

При этом собеседники агентства заявили, что Путин «не хотел бы портить отношения» с Трампом и понимает, что существует возможность упустить шанс улучшить связи Москвы и Вашингтона. Как подчеркивают источники, для российского лидера первостепенное значение имеют национальные интересы России, поэтому его целью в украинском конфликте является освобождение территорий, а уже после — проведение мирных переговоров с учетом реалий на земле.

1 августа Владимир Путин сообщил, что переговоры России и Украины всегда востребованы и важны, но если Киев считает, что сейчас для них не время, то Москва готова подождать. Глава государства также подчеркнул, что Россия в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине не захватывает территории, а возвращает свое.

ЖЗЛ
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