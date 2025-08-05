Стало известно еще об одном давлении ВС РФ на логистику ВСУ

Поддубный: ВС РФ ударили по транспортному узлу ВСУ в Лозовой

Вооруженные силы (ВС) России ударили по транспортному узлу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на железнодорожной станции в населенном пункте Лозовая Харьковской области. Об этом написал военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

По его словам, Российская армия продолжает сокращать логистику украинской армии с помощью ударов по их транспортным узлам. «Одним из таких является ж/д станция в харьковской Лозовой», — пишет корреспондент.

Он также отметил, что помимо крупной железнодорожной развязки в Лозовой были поражены ряд предприятий, работающих в интересах украинского ВПК. Для поражения целей были применены ударные БПЛА.

Ранее Поддубный заявил, что после взятия Часова Яра Российскую армию ждет решающая битва за Донбасс.