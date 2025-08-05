Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:58, 5 августа 2025Бывший СССР

Стало известно еще об одном давлении ВС РФ на логистику ВСУ

Поддубный: ВС РФ ударили по транспортному узлу ВСУ в Лозовой
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

Вооруженные силы (ВС) России ударили по транспортному узлу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на железнодорожной станции в населенном пункте Лозовая Харьковской области. Об этом написал военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

По его словам, Российская армия продолжает сокращать логистику украинской армии с помощью ударов по их транспортным узлам. «Одним из таких является ж/д станция в харьковской Лозовой», — пишет корреспондент.

Он также отметил, что помимо крупной железнодорожной развязки в Лозовой были поражены ряд предприятий, работающих в интересах украинского ВПК. Для поражения целей были применены ударные БПЛА.

Ранее Поддубный заявил, что после взятия Часова Яра Российскую армию ждет решающая битва за Донбасс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский спортивный комментатор ушел из жизни после несчастного случая в 47 лет

    Россиянин при помощи шампура расправился с именинником на берегу реки

    В Москве задержали любителя масла

    Пушилин оценил сроки полной зачистки Часова Яра

    Молодой россиянин вынес из квартиры пенсионерки сумку с 16 тысячами долларов

    В домах россиян в приграничье нашли светильники с тротилом

    Объяснено нежелание сборной России играть против команды легионеров

    Выявлена разница в восприятии алкоголя у мужчин и женщин

    56-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в леопардовом бикини

    Украинский дипломат опроверг визит Эрдогана в Киев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости