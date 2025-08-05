Сторонники Гуцул начали пикетировать СИЗО в Кишиневе

Сторонники главы Гагаузии Гуцул начали пикетировать здание СИЗО в Кишиневе

Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул начали пикетировать здание СИЗО в Кишиневе, куда ее этапировали после вынесения приговора в виде семи лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости.

По его словам, они скандируют «Евгения, мы с тобой», «Евгения — наш герой», «Долой Майю Санду».

В свою очередь, сама Гуцул через посетившего ее в СИЗО депутата от блока «Победа» Вадима Фотеску передала жителям молдавской автономии, что «в это тяжелое время» она не сломлена и будет бороться, призвав тех не опускать руки.

5 июля суд в Молдавии приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Ее и соратницу Гуцул Светлану Попан признали виновными в нарушениях финансирования избирательной кампании.

По данным Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК), в ходе предвыборной кампании на избирательный счет Гуцул поступили деньги из запрещенных законом источников, которые впоследствии использовали в избирательной кампании. Власти заявили о якобы причастности организованных преступных группировок к финансированию кампании политика.