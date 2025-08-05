Telegram впервые верифицировал личный аккаунт пользователя, отметили Дурова

Telegram впервые верифицировал личный аккаунт пользователя, соответствующую галочку получил сооснователь мессенджера Павел Дуров. На это обратил внимание портал «Код Дурова».

Отмечается, что соответствующая плашка видна в диалоге с пользователем и в его личном профиле слева от имени. Также появляется уведомление на английском языке о том, что пользователь официально верифицирован.

Ранее Дуров подарил на день рождения своей возлюбленной эксклюзивного NFT-лягушонка, стоимостью 52,5 тысячи долларов США (4,2 миллиона рублей). Юлия Вавилова получила уникального виртуального лягушонка Plush Pepe на 25-й день рождения.