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00:32, 5 августа 2025Интернет и СМИ

Telegram впервые верифицировал личный аккаунт пользователя

Telegram впервые верифицировал личный аккаунт пользователя, отметили Дурова
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Telegram впервые верифицировал личный аккаунт пользователя, соответствующую галочку получил сооснователь мессенджера Павел Дуров. На это обратил внимание портал «Код Дурова».

Отмечается, что соответствующая плашка видна в диалоге с пользователем и в его личном профиле слева от имени. Также появляется уведомление на английском языке о том, что пользователь официально верифицирован.

Ранее Дуров подарил на день рождения своей возлюбленной эксклюзивного NFT-лягушонка, стоимостью 52,5 тысячи долларов США (4,2 миллиона рублей). Юлия Вавилова получила уникального виртуального лягушонка Plush Pepe на 25-й день рождения.

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