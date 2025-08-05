Telegram впервые верифицировал личный аккаунт пользователя, соответствующую галочку получил сооснователь мессенджера Павел Дуров. На это обратил внимание портал «Код Дурова».
Отмечается, что соответствующая плашка видна в диалоге с пользователем и в его личном профиле слева от имени. Также появляется уведомление на английском языке о том, что пользователь официально верифицирован.
Ранее Дуров подарил на день рождения своей возлюбленной эксклюзивного NFT-лягушонка, стоимостью 52,5 тысячи долларов США (4,2 миллиона рублей). Юлия Вавилова получила уникального виртуального лягушонка Plush Pepe на 25-й день рождения.