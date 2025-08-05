Трамп назвал условие встречи с Си Цзиньпином

Трамп назвал условием встречи с Си Цзиньпином заключение торговой сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином до конца года, но при условии заключения торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем. Об этом политик заявил в интервью CNBC.

По словам главы Белого Дома, он «очень близок к соглашению» с Китаем о продлении торгового перемирия, в рамках которого две страны согласились сократить взаимные повышения пошлин и ослабить экспортные ограничения. «Если мы заключим сделку, я, скорее всего, проведу встречу до конца года. Если мы не заключим сделку, я не буду проводить встречу», — сказал Трамп.