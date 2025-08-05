Трамп заявил о непричастности к расследованию по делу о влиянии РФ на выборы

Президент США Дональд Трамп приветствовал начатое Минюстом страны уголовное расследование в связи с фабрикацией данных о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года в его пользу и заявил о своей непричастности к новому делу. Об этом политик заявил в интервью CNBC.

По словам главы Белого дома, он узнал о расследовании из новостей. «Я не имею к этому никакого отношения. Но я скажу вам вот что: они [участвовавшие в фабрикации данных о причастности РФ к вмешательству в выборы] это заслужили. Я был рад это услышать», — сказал Трамп.

Ранее генеральный прокурор Пэм Бонди поручила обвинителям задействовать Большое жюри (коллегию присяжных заседателей, определяющую обоснованность предъявления кому-либо официальных обвинений) для расследования по заявлению директора Национальной разведки США Тулси Габбард.

В июле Габбард обнародовала сведения, указывающие на то, что администрация бывшего президента США Барака Обамы сфабриковала обвинения о вмешательстве России в американские выборы.

По ее словам, администрация Обамы передавала представителям СМИ заведомо ложные сведения. На фоне этого в ЦРУ появились якобы доказательства вмешательства России в выборы президента США.