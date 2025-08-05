У Макаревича нашли тайный дом в России

SHOT: У Макаревича остался тайный дом в Подмосковье

У лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан Минюстом РФ иностранным агентом) нашли тайный дом в России. О недвижимости артиста пишет Telegram-канал SHOT.

Речь идет о двухэтажном коттедже площадью более 300 квадратов, расположенном на участке в 1,5 тысячи квадратов в деревне Подушкино Московской области. Макаревич приобрел объект в 2000-х годах, сейчас его стоимость составляет примерно 70 миллионов рублей.

Макаревич неоднократно заявлял, что у него не осталось недвижимости в России, однако, по данным канала, дом до сих пор остается в его собственности. Соседи рассказали, что последний раз видели артиста шесть лет назад. По их словам, сейчас дом не продается. Уже несколько лет за территорией наблюдает охранное предприятие, которому Макаревич платит пять тысяч рублей в месяц. Дом также регулярно приводит в порядок уборщик, однако жилье находится в не лучшем состоянии: на фасаде появилась плесень, видны следы грязи, а цветы на участке заросли.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал лишить Макаревича российского гражданства.