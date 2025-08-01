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10:15, 1 августа 2025Культура

Макаревича призвали лишить гражданства после оскорбления культового советского композитора

Глава ФПБК Бородин призвал лишить гражданства Макаревича после слов о Пахмутовой
Ольга Коровина

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал лишить российского гражданства лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале общественника.

До этого Макаревич назвал народную артистку СССР Александру Пахмутову не очень хорошим композитором. Рокер заявил, что у нее были красивые песни, однако новые произведения автора показались ему ужасными.

«Андрей Макаревич, у которого бездарные песни, которые слушать невозможно и они не вызывают никаких эмоций, унижает Александру Пахмутову», — возмутился Бородин. В качестве ответной меры глава ФПБК призвал лишить музыканта гражданства и запретить ему въезд в страну на 50 лет. Он также назвал Макаревича и других уехавших артистов предателями родины.

Ранее народный артист России Юрий Антонов отреагировал на слова Макаревича, который усомнился в творческих способностях Пахмутовой.

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