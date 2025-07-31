Антонов ответил на оскорбления Макаревича в адрес культового советского композитора

Юрий Антонов назвал Пахмутову выдающимся человеком после оскорблений Макаревича

Народный артист России Юрий Антонов прокомментировал слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан Минюстом РФ иностранным агентом), который усомнился в творческих способностях композитора Александры Пахмутовой. Его цитирует «Абзац».

Певец подчеркнул, что много лет не общался с уехавшим из России Макаревичем и не желает его обсуждать. Автор хита «Поверь в мечту» заявил, что высоко оценивает творчество Пахмутовой. Он назвал 95-летнюю артистку выдающимся человеком.

«Что там говорят уехавшие — это их проблемы. Даже вникать в это не хочется. В жизни есть дела намного важнее!» — добавил Антонов.

Ранее сообщалось, что Макаревич назвал Пахмутову не очень хорошим композитором. Рокер заявил, что у артистки были красивые песни, однако ее новые композиции показались ему ужасными.