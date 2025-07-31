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17:02, 31 июля 2025Культура

Антонов ответил на оскорбления Макаревича в адрес культового советского композитора

Юрий Антонов назвал Пахмутову выдающимся человеком после оскорблений Макаревича
Ольга Коровина

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Народный артист России Юрий Антонов прокомментировал слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан Минюстом РФ иностранным агентом), который усомнился в творческих способностях композитора Александры Пахмутовой. Его цитирует «Абзац».

Певец подчеркнул, что много лет не общался с уехавшим из России Макаревичем и не желает его обсуждать. Автор хита «Поверь в мечту» заявил, что высоко оценивает творчество Пахмутовой. Он назвал 95-летнюю артистку выдающимся человеком.

«Что там говорят уехавшие — это их проблемы. Даже вникать в это не хочется. В жизни есть дела намного важнее!» — добавил Антонов.

Ранее сообщалось, что Макаревич назвал Пахмутову не очень хорошим композитором. Рокер заявил, что у артистки были красивые песни, однако ее новые композиции показались ему ужасными.

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