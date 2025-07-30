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11:14, 30 июля 2025Культура

Макаревич раскритиковал культового советского композитора

Макаревич назвал народную артистку СССР Пахмутову не очень хорошим композитором
Ольга Коровина

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом) раскритиковал творчество народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой. Свое мнение музыкант высказал в интервью проекту «И грянул Грэм» на YouTube.

Макаревич назвал Пахмутову не очень хорошим композитором. Он заявил, что у артистки были хорошие песни, однако ее новые композиции показались ему ужасными.

«Когда она пыталась в поздние годы уже писать что-то такое, как ей казалось, современное для групп — это было ужасно. Было неудобно ей отказывать», — пояснил Макаревич. Музыкант подчеркнул, что сама Пахмутова якобы тоже «все понимает» о своем творчестве.

С момента начала карьеры Александра Пахмутова написала более 400 песен. Большинство произведений были созданы в соавторстве с ее мужем поэтом Николаем Добронравовым. Среди наиболее известных ее композиций — «Нежность», «Надежда», «Птица счастья», «Беловежская Пуща», «Команда молодости нашей», «Трус не играет в хоккей» и другие.

В день 95-летия Пахмутовой, 9 ноября 2024 года, президент России Владимир Путин присвоил ей звание Героя Труда за особые заслуги в развитии музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую работу.

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