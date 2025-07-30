Макаревич раскритиковал культового советского композитора

Макаревич назвал народную артистку СССР Пахмутову не очень хорошим композитором

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом) раскритиковал творчество народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой. Свое мнение музыкант высказал в интервью проекту «И грянул Грэм» на YouTube.

Макаревич назвал Пахмутову не очень хорошим композитором. Он заявил, что у артистки были хорошие песни, однако ее новые композиции показались ему ужасными.

«Когда она пыталась в поздние годы уже писать что-то такое, как ей казалось, современное для групп — это было ужасно. Было неудобно ей отказывать», — пояснил Макаревич. Музыкант подчеркнул, что сама Пахмутова якобы тоже «все понимает» о своем творчестве.

С момента начала карьеры Александра Пахмутова написала более 400 песен. Большинство произведений были созданы в соавторстве с ее мужем поэтом Николаем Добронравовым. Среди наиболее известных ее композиций — «Нежность», «Надежда», «Птица счастья», «Беловежская Пуща», «Команда молодости нашей», «Трус не играет в хоккей» и другие.

В день 95-летия Пахмутовой, 9 ноября 2024 года, президент России Владимир Путин присвоил ей звание Героя Труда за особые заслуги в развитии музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую работу.