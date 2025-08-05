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14:56, 5 августа 2025Мир

Украину обвинили в спекуляции деятельностью Красного Креста

Temps: Украина использовала деятельность МККК в политических целях
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Rob Stothard / Getty Images

Украина использовала деятельность Международного комитета Красного Креста (МККК) в политических целях, спекулируя на теме поиска пропавших без вести бойцов. С таким заявлением в интервью французской газете Le Temps выступил руководитель миссии МККК в республике Юрг Эглин.

«Украинские власти иногда использовали нас, чтобы отвлечь внимание», — сказал эмиссар Красного Креста.

По словам Эглина, таким образом украинские власти пытаются избежать давления со стороны семей военных, потерявших своих близких.

Ранее Красный Крест сообщил, что в ходе конфликта на Украине без вести пропало как минимум 50 тысяч человек.

ЖЗЛ
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