Temps: Украина использовала деятельность МККК в политических целях

Украина использовала деятельность Международного комитета Красного Креста (МККК) в политических целях, спекулируя на теме поиска пропавших без вести бойцов. С таким заявлением в интервью французской газете Le Temps выступил руководитель миссии МККК в республике Юрг Эглин.

«Украинские власти иногда использовали нас, чтобы отвлечь внимание», — сказал эмиссар Красного Креста.

По словам Эглина, таким образом украинские власти пытаются избежать давления со стороны семей военных, потерявших своих близких.

Ранее Красный Крест сообщил, что в ходе конфликта на Украине без вести пропало как минимум 50 тысяч человек.